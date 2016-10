Succes for Skive Festival: 4000 billetter solgt på førstedagen

Den nye bestyrelse på Skive Festival kan være godt tilfredse i dag efter en billetsalgsstart fredag med over 4000 solgte billetter. Det er en stigning på 15 procent i forhold til sidste år, skriver PR-ansvarlig Charlotte Danefeld.



- Det må man sige er en succes - og en succes, der understreger, at forandringerne er i gang på festivalen. Festivalen vil Skive og Skive vil tilsyneladende også festivalen, tilføjer Charlotte Danefeld.



- Det understreger, at alt det hårde arbejde, vi har lavet op til billetsalgsstarten, har givet pote, og ikke mindst at musikken falder i folks smag, siger hun.



