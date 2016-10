Togbus brændte af

Brandfolkene fra Midtjysk Brand og Redning kunne ikke redde en togbus fra Arriva, der søndag morgen brød i brand på Nr. Søbyvej ved Stoholm.



Den kvindelige buschauffør havde bemærket en underlig lugt under kørslen med bussen, som var uden passagerer



Hun holdt ind til siden og ringede til værkstedet, som meddelte, at hun skulle blive på stedet.



I mellemtiden brød bussen i brand, og buschaufføren fik hjælp til slukningen fra den gård, som bussen holdt parkeret ud for.



»De kom med en pulverslukker, og troede de fik branden slukket. Men da vi ankommer, blusser branden op igen, og det ender med, at bussens bagerste halvdel brænder. Taget er væk i den ende, og den er totalskadet,« fortæller vagthavende indsatsleder ved Midtjysk Brand og Redning, Lars Erik Møller Leth.



Han formoder, at branden skyldes en bremse, der har »hængt«, og som derefter er blevet overophedet og er brudt i brand.

