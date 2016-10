115 fik en løbetur i mørket

Selv om Skive AM’s natløb fredag aften blev afviklet en måned tidligere end normalt, da Skive By Night var flyttet, så fik de mange deltagere med lyst til en tur med påspændte pandelamper en oplevelse af det totale mørke.



- Tre kilometer af ruten var i bælgmørke i skoven, hvor kun svage diodelys markerede ruten. Så der var brug for lamper i år, fordi det overskyede vejr betød, at det vitterligt var helt mørkt i skoven, fortæller Finn Andersen fra SAM.



Vejret var lunefuldt med et par byger undervejs. Men alt foregik i god stemning og med masser af humør.



- Vi havde i år premiere på et nyt tidtagningssystem, så folk løb med en genbrugschip der sad i velkro omkring underbenet. Det fungerede perfekt, og alt forløb som det skulle med tidtagning, siger Finn Andersen.



Toyota havde udlånt en kassevogn, så regnvejret gjorde ikke noget for tidtagningssystem og de tilknyttede computerer, der kunne stå i tørvejr i bilen i start- og målområdet på Rådhustorvet.



Løbeturen fra torvet og ned i skoven gik i år på en alternativ rute, da vejvisere viste løberne over Åvej ved en fejl. Det betød dog ikke noget, for deltagerne kom ind på ruten igen ved Børnenes paradis.



Der var 126 tilmeldt løbet, og 115 stillede op. Hurtigst var Sebastian Stensvig fra Skive AM, som kom i mål i 17.30 minutter for de 5,5 kilometer. Hurtigste kvinde var Lene Drejer i 23.21.

