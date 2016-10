Løkkes sidste chance?

Statsministerens åbningstale i Folketinget i dag var en sidste chance for Lars Løkke Rasmussen. For med den som afsæt skal han nu gøre de afgørende forsøg på at stable et flertal på benene for både en 2025-plan og en finanslov for 2017.



Det er nu, det skal vise sig, om Løkke er den dygtige politiske håndværker, som hans støtter hele tiden siger - eller om han har tabt både handlekraft og troværdighed og må give op.



Lars Løkke Rasmussens arbejdsvilkår er ikke lette. Der er et elendigt samarbejdsklima i den såkaldte blå bloks partier og store politiske forskelle. Om skat, velfærd og reformer er DF tilsyneladende mere enig med Socialdemokratiet end med Venstre. Og Anders Samuelsen fortsætter konfrontationskursen ved ultimativt at kræve fem procent lavere topskat for alle topskatteydere - ellers vil Liberal Alliance vælte den borgerlige regering...



Hvis man har magt - herunder ikke mindst regeringsmagt - er det en selvstændig opgave at bevare den magt. Hvis det hele falder på gulvet, og Lars Løkke Rasmussen må udskrive folketingsvalg, så står han i meningsmålingerne til at miste regeringsmagten - og så vil han være færdig som formand for Venstre, der dermed vil blive kastet ud i formandskamp.



Situationen i den såkaldte borgerlige blok vil samtidig være tæt på »borgerkrig« med total splid og et nyt parti »Nye Borgerlige«, der vil tage stemmer fra de øvrige og komme i Folketinget. Og valget vil ifølge meningsmålinger føre til en statsministerpost til Mette Frederiksen - formentlig i en ren S-regering. Den vil som noget af det første afvise enhver lettelse af den topskat, som Liberal Alliance har sat øverst på den politiske dagsorden.



Det er med udsigten til denne situation, at Lars Løkke Rasmussen - måske - kan ende med at få samlet partierne i blå blok om et kompromis. DF skal have indrømmelser på udlændingeområdet, de konservative skal have noget på boligbeskatningen - og så skal Liberal Alliance have skatteindrømmelser, som kan begrunde, at partiet alligevel ikke får fem procent lavere topskat for alle topskatteydere.



Måske kan skattelettelsen for de laveste indtægter blive højere, måske kan lettelsen i topskatten op til en million kroner blive større, og måske kan der justeres på årstal for ikrafttræden af lettelser og reformer i det videre forløb.



Ét er sikkert: Lars Løkke Rasmussen vil prøve det hele, for han må vide med sig selv, at bliver han nødt til at udskrive valg, så tyder alt på, at han meget hurtigt vil blive aldeles forhenværende i dansk politik.



Med åbningstalen erobrede han igen scenen, men den er naturligvis straks suppleret af markeringer fra alle partier i et kapløb om markeringer og profileringer i det offentlige rum over for vælgerne.



Afgørelsen om forlig eller forlis vil komme, når fortrolige forhandlinger kommer i gang. Med et scenarie, hvor alle partier i blå blok risikerer tilbagegang ved et valg, og hvor regeringsmagten ser ud til at skifte til Mette Frederiksen, vil Lars Løkke Rasmussen få en sidste chance for at appellere til løsninger blandt de partier, der har bragt ham i Statsministeriet.



De har det fælles udgangspunkt, at et valg kan fravriste dem masser af indflydelse, og den frygt har før vist sig virksom i den politiske verden. Løkke kan spille på den frygt, men skal han undgå et valg, skal han også have virksomme kompromis-løsninger og evne at skabe en følelse af fællesskab i den såkaldte blå blok.



Det er hans sidste chance. Og det ved han.



O.D.

