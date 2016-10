Sker der noget i Skive - nye ideer og tiltag

Foreningen »Maritime Drømme« søgte om penge fra bydelspuljen til nye cykler ved lystbådehavnen, som turister kunne låne. Ideen blev dog aldrig fuldført da foreningen Maritime drømme, som bestod af en masse ildsjæle, efter mange års arbejde slap op for kræfter.



Vi har nu nedsat en ny arbejdsgruppe under Byudviklingsudvalget, der skal fortsætte de gode initiativer og ideer der var og er omkring havneområdet. Måske skal el-cyklerne skiftes ud med el-biler, så turister også kan nå ud i kommunens skønne opland?



Skal vi have en gammeldags badeanstalt, hvor vinterbaderne og turister kan mødes om det kolde vand? Skal en musik by som Skive ikke have en tradition med at solen bliver spillet ned i sommermånederne ved havnen? Skal vi have et nyt udsigtstårn hvor det gamle lå i Krabbesholm skov?



Skive Hospice er i gang med at få en sansehave op at stå. Den skal være bag ved Skive Sundhedshus og tænkt som en oase i Skive by. Der er et areal til rådighed på 18.000 m2 til et sådant nyt haveanlæg.



Jeg har hørt, at Skive Hospice er klar til at indsamle penge fra 2017/2018, og jeg håber både Region og Skive kommune er klar til at bakke op økonomisk. Det er helt sikkert, at denne oase vil bidrage til at der kommer et nyt centralt mødested for rigtig mange borgere.



Skive Mini-by også en idé en borger har bragt frem til udvalget, og det arbejdes der nu på. Mini-byer er kendt fra Varde og Thisted, hvor man bygger nogen af byens centrale bygninger i forholdet 1:100 i en bestemt tidsalder eksempelvis år 1950. Jeg har besøgt Thisted mini-by i min sommerferie, og der var mange gode historier om dem der arbejdede på Mini-byen, både håndværksmæssigt, men bestemt også socialt.



En gruppe borgere fra Glattrup, med Jan Opstrup og Leif Jeppesen i spidsen, har en rigtig god ide til hvordan en sti fra området kan føres ned til Skive å og det øvrige stinet. Denne ide forsøges nu indarbejdet i planerne omkring åen.



I foråret 2017 vil byudviklingsudvalget invitere borgere, investorer, politikere, uddannelsesinstitutioner o.m.a. til et stort borgermøde, hvor vi i fællesskab skal komme med ideer til at videreudvikle Skive by. Det er vigtigt for mig at byudvikling ikke holder pause, men hele tiden er i bevægelse sammen med borgerne og politikerne.



Heldigvis er vi i Skive kommune beriget af mange lokale investorer, som tør at satse på deres bys forskønnelse, de betyder rigtig meget for udviklingen og vi glemmer måske en gang imellem at sætte pris på deres indsats for byen.



Ja, ideer er der nok af og nu forsøger vi at sætte handling bag ved nogle af ordene. Vi ved dog, vi får brug for hjælp fra den nye planlov som træder i kraft d. 1.1. 2017. Naturfredningsforeningen er også en vigtig samarbejdspartner, når det drejer sig om Skive Å. Jeg håber og tror dog på, at der vil være opbakning til, at Skive borgere har førsteret til anvendelse af vores smukke natur. Jeg undrer mig over nogen af de restriktioner Christiansborg sætter for udvikling ved å og fjord. Borgerne vil efter min mening være dem der er mest interesseret i at kommunes smukke natur bliver bevaret og kun ændrer nænsomt for at skabe ny udvikling for borgerne.



Hvis nogen af læserne sidder med en god idé eller et forslag til byudviklingen i 7800 området hører jeg rigtig gerne fra dig.



Tak for denne gang.



