Kære Erik Mortensen

Sådan burde man starte at skrive et brev i Danmark, men kære for mig er du ikke!



Når du er blevet talsmand / sekretær for Preben Andersen, så kan jeg også påtage mig den rolle for min mand Leo B. Rasmussen.



Som hans hustru i snart 21 år kan jeg oplyse dig, at min mand er ikke syg, hverken fysisk eller psykisk. Hvis du har brug for dokumentation, kan den fremskaffes!



Som hustru til min mand vil jeg ikke længere se på hvordan du tilsviner min mand.



Alt har sine grænser!



Og slet ikke, når du udelukkende går efter manden og ikke bolden.



Når man ikke har argumenter for sin gøren, opfører man sig som du gør.



Jeg vil ikke kommentere hvordan.



Jeg tror, at borgere i Skive kommune selv kan tænke.



Nu er jeg ret spændt på dit brev til mig. Jeg er klar og forberedt på at du sviner mig til - jeg er jo en indvandrer!



Men bare til din orientering - igennem snart 21 år, hvor jeg har boet i det dejlige land - Danmark, som jeg betragter som mit hjemland, har jeg aldrig - gentage aldrig - været på en offentlig forsørgelse.



Jeg har altid haft et arbejde - både i det private erhvervsliv og i det offentlige erhverv og jeg aldrig nogensinde har mødt et menneske med et så snævert syn på livet og mennesker som dig!



Gud bevare Danmark på trods af Erik Mortensen.



Med venlig hilsen



Malgorzata



T. Rasmussen,



Havnen 16 A, Glyngøre,



7870 Roslev

