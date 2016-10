Så fat det dog!

Erik Mortensen gør det igen, det er utroligt som den mand ikke sætter sig ind i hvad det er der bliver skrevet.



Mit debat indlæg forleden til Ole Pedersen handlede netop om at ytringsfrihediskive var en upolitisk forening og ikke en forening vendt specielt mod DF.



Det er en forening der tager afstand fra, at folk lægger sag an mod folk, pga af anden holdning (typer som Preben Andersen).



Husk Erik Mortensen: Det er ikke ytringsfrihediskive der lægger sag an mod Preben Andersen, men derimod Preben Andersen der lægger sag an mod Johan Nielsen. Det er med andre ord Preben Andersen der ikke vil godtage ytringsfriheden og Johan Nielsens ret til ytre sig (og så tilmed i en pænere tone, end han (Preben Andersen) selv anlagde.



Johan Nielsen sagde/skrev jo kun hvad mange mennesker tænkte.



Jeg mener at alle uanset politisk observans, skal kunne sige deres mening uden at risikere sagsanlæg .



At man ikke kan tolerere uenighed, er for mig intolerance af værste skuffe, amatøragtig adfærd, selvforherligelse og dårlig opdragelse og meget lidt det, jeg forbinder med at være et mandfolk.



Jeg støtter gerne Johan Nielsen økonomisk, og jeg støtter også ytringsfrihediskive og jeg støtter også at der skal føres sober politik i Skive.



Jeg opfordrer alle politiske partier i Skive til at tage afstand fra den måde som Preben Andersen og Erik Mortensen fører politik på (svinsk og personlig og ingen skam livet). Det kunne måske rette lidt op på politikerleden i Skive og på landsplan.



Husk: hvis man tier samtykker man.



Det kunne være dejligt, en dag at åbne sin avis og læse nogle gode konstruktive debat indlæg og ikke debatindlæg om, hvem Preben Andersen og Erik Mortensen kan lide og i særdeleshed ikke kan lide.



Venlig hilsen



Finn Riisgaard,



Granvænget 6,



7800 Skive

