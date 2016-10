Bil landede på taget efter sammenstød

En 32-årig mand fra Salling slap ifølge politiet heldigt fra et dramatisk biluheld på Gl. Skivevej ved Bajlum søndag aften.



Uheldet skete klokken 18.20, da den 32-årige kom kørende ad Gl. Skivevej i nordlig retning i sin lillebrors lille Peugeot. Her påkørte han en modkørende bil af et anderledes bastant tilsnit, en Volvo 940, med det resultat, at Peugeot’en blev slynget af vejen og landede på taget i siden af vejen, fortæller politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.



Ifølge politiet slap den 32-årige tilsyneladende nogenlunde uskadt fra hændelsen, som imidlertid vil få andre konsekvenser for ham end rent helbredsmæssige. Da han ved en alkotest fik apparatet til at give forholdsvis markant udslag, blev han anholdt og fik senere udtaget en blodprøve, der skal dokumentere hans præcise alkoholpromille under kørslen. En yderligere konsekvens får det, at den 32-årige i forvejen var frakendt kørekortet. Han blev således sigtet for både spirituskørsel og for kørsel i frakendelsestiden.



Politiet har endvidere sigtet den 32-åriges lillebror, som er 30 år og bosat i Skive, for at overlade føringen af sin bil til en person, som ikke kunne føre den på lovlig vis, oplyser Christian Toftemark Jørgensen.



Heller ikke Volvoens fører, som var en 19-årig mand fra Skive, kom ifølge politiet noget til ved sammenstødet.

