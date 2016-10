Kaniner efterladt på p-plads

En borger gjorde mandag aften et noget usædvanligt fund på en parkeringsplads på Ulvedalsvej i Havredal syd for Frederiks.



I en papkasse var der efterladt et bur med otte kaniner, som ikke umiddelbart led nogen nød, da de både havde gulerødder og hø til deres disposition.



Kaninburet er nu havnet på Balling Dyreinternat, hvor der indtil videre bliver taget hånd om dyrene, oplyser lokalpolitiet i Viborg.

