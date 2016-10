Eftersøgt skibonit er fundet død

Den 72-årige Kurt Poulsen, som har været eftersøgt, efter at han søndag aften forlod sit hjem i Thorupsgade i Skive, blev tirsdag formiddag fundet død, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Det var i første omgang fundet af Kurt Poulsens rollator tæt på Skive Sygehus, der bragte politiets eftersøgningshold på sporet, og omkring klokken 10.30 fandt en patrulje ham liggende død i nærheden. Intet tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse, understreger politikommissær Christian Toftemark Jørgensen.



Politiet har ved middagstid underrettet Kurt Poulsens hustru om dødsfaldet, bistået af en medarbejder fra Skive Kommunes hjemmepleje, således at hustruen ikke skulle være alene efter underretningen.



Det var tirsdag middag fortsat uvist, hvad der fik Kurt Poulsen til at forlade hjemmet. Han var ikke dement og havde heller ikke for vane at forlade sit hjem i længere tid. Der foreligger heller ingen oplysninger om, at han skulle være nedtrykt.



Der blev klokken 4.38 mandag morgen hævet penge på Kurt Poulsens dankort i terminalen ved Arbejdernes Landsbank i Skive.



Den vinkel var politiet tirsdag i gang med at undersøge, men umiddelbart var formodningen, at det var Kurt Poulsen selv, som hævede penge på dankortet.

