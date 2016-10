Nu er Rønbjerg blevet forsynet med en tunnel under jernbanen.



Arbejdet begyndte fredag aften, og det blev afsluttet, så togene mellem Struer og Skive igen kunne køre hen mod klokken fem mandag morgen.



Arbejdet blev lidt af et drama på grund af uventede faktorer.



- Især regnen kom til at gøre arbejdet til en udfordring. Fredag aften fik folkene fra Aarsleff Rail af Banedanmark lov til at gå i gang med arbejdet klokken 20, en time før planlagt. Det betød, at de i løbet af fredag aften kom et par timer foran planen, fortæller Henrik Hjort, ingeniør hos Skive Kommune og kommunens ansvarlige for etablering af tunnelen.



Men så løb medarbejderne fra Aarsleff Rail, entreprenør på tunnelen, og Noroq, der har produceret tunnelen og lagde den på plads, tør for held.



Under gravearbejdet stødte man på nogle store betonelementer, der muligvis stammer fra dengang, Vejlgårdvej var forsynet med en jernbaneoverkørsel. Senere dukkede også nogle kabler op, som man ikke var klar over lå i jorden.



- Vi forventede, at de kunne gå i gang med at lægge tunnelen på plads klokken 13 i lørdags, Men klokken blev hen mod 15, inden de kunne gå i gang, fortæller Henrik Hjort.



Lørdag aften kom så regnen, som silede ned hyppigt over det næste døgns tid. Da isoleringen skulle brændes på tunnel-elementerne af beton, måtte man skaffe en kran, der kunne holde teltdug over tunnelen. Derfor måtte man tilkalde et ekstra sjak til søndagens arbejde for at nå at blive færdig, herunder få lagt skinner på plads, så tog kunne køre tidligt mandag.



- Mandag morgen ved fire-tiden godkendte Banedanmark arbejdet, og ikke så længe efter kørte det første tog over tunnelen, oplyser Henrik Hjort.



Han giver stor ros til medarbejderne fra Aarsleff Rail og Noroq for at have gennemført arbejdet til tiden på trods af de uforudsete udfordringer.



Tirsdag arbejder folk videre med tunnelen. Der skal etableres stier til tunnelen, lys og laves beplantning. Tunnelen vil være klar til brug hen mod den 1. november.