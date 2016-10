Når der skal prales omkring middagsbordet i familiens hjem i Vroue, så er det vanskeligt at pege på, om det er storesøster Signe Sofie eller lillebror Marius Bøss Sørensen, som har håneretten.



De to unge skakspillere fra Skive Skakklub var begge med til Ungdoms-DM i Køge i weekenden, og begge kom hjem med en guldmedalje til samlingen.



I U10 blev Marius Bøss Sørensen en suveræn vinder med 6,5 af 7 mulige point. Efter seks sejre på stribe behøvede han blot remis i sidste runde for at sikre sig guldet, og det kom hurtigt i stand mod William Østergaard Nielsen fra Nørrebro Skakklub, som dermed sikrede sig sølvet, mens bronzen gik til Lukas Iskos, ligeledes Nørrebro.



Hos pigerne under 14 år var det mere lige. Her sluttede Signe Sofie Bøss Sørensen med 2 point sammen med Mikaela Høyerup fra Dansk Skak Union, men her gik titlen til Signe Sofie Bøss Sørensen på korrektion. Lotte Zsigri Dyndgaard fra Nørrebro Skakklub sikrede sig bronze med 1,5 point.



Skive Skakklub havde desuden Laurits Gorm Dahl med i U16-klassen. Han sikrede sig i alt 2 point og fik bronze. Guldet gik til Victor Kock-Møller fra Præstø Skakklub med 3,5 point, mens Julio Guillerme Quintones-Maletti fra BMS Skak tog sølv med 3 point.