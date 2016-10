Oxen-krimi kan fremme forståelse for veteraner med PTSD

For nylig udkom en ny kriminalroman af succesforfatteren Jens Henrik Jensen. Med titlen »De frosne flammer« (Politikens Forlag) er den det tredje bind i føljetonen om den danske krigsveteran Niels Oxen, som lider af traumediagnosen PTSD (posttraumatisk stress syndrom)



Tirsdag den 12. juli i år stoppede politiet under stor udrykning en personbil i Vonge nær Vejle. Bilen indeholdt ikke blot den flere dage eftersøgte soldaterveteran Lars Kragh, men også hans afdøde forældrepar på bagsædet.



Lars Kragh lod sig arrestere uden nogen form for modstand og blev anklaget for drabet på forældrene.



Lars Kragh har som Jens Henrik Jensens fiktive Niels Oxen også PTSD og er soldaterveteran fra krigene i Eksjugoslavien i 1990’erne. Blandt de ca. 30.000 soldater, der har været udsendt de sidste ca. 25 år, er der ca. 1000 veteraner, der er diagnosticeret med PTSD - udløst af aktiv kampdeltagelse i krigszoner, men kun ca. halvdelen har fået godkendt det som en arbejdsskade.



Spørgeskemaundersøgelser tyder dog på, at ikke færre end 10 procent af veteranerne reelt har PTSD, det vil altså sige, at det reelle tal sikkert er 3000, men mange søger at undgå diagnosen af karrieremæssige årsager, og for nogle kommer symptomerne først efter mange år.



PTSD-ramte er typisk ude af stand til at varetage et arbejde, har jævnlige indlæggelser på psykiatriske afdelinger og bliver dermed oftest førtidspensionister og har svært ved at leve en normal tilværelse med familie, ægtefælle og børn. En del bliver involveret i kriminalitet og narkomisbrug, og flere forsvinder i perioder ud i skove for at leve isoleret der og undgå besværlig social kontakt. I skovene kan man selv bestemme spillereglerne, for man føler sig nemt truet og kan således være til fare for sine omgivelser. Således har 300 veteraner i samme periode forsøgt selvmord, hvor det er lykkedes for omkring 50.



Der er oprettet veteransteder rundt omkring i landet, efterhånden som der er blevet politisk interesse for sagen. Det er fine initiativer med en masse frivillig hjælp, men når alt kommer til alt, kunne problemet vel have været undgået, hvis forsvarets screeningsprogrammer af den enkeltes psykiske udholdenhed havde været tilstrækkeligt gode til at sortere fra.



Ca. 90 procent af de udsendte kommer typisk modnede og stærkere hjem fra udsendelserne, men de 10 procent med traumelidelser burde aldrig være sendt af sted. Det kan være spændende at spille krigsspil på computer, men i virkelighedens krig kan det pludselig gøre ondt, og man kan ikke stå af og slukke for virkeligheden.



Der er efterhånden udkommet en del fag- og biografisk litteratur om fænomenet, som giver indsigt i en frygtelig verden, som såvel politikerne som samfundet må tage alvorligt.



Men det en fiktiv roman kan, er, som antydet i indledningscitatet, at uddybe og perspektivere soldatens oplevelser, så disse bliver mere forståelige og brugbare i relation til respekten og reaktionen overfor de hjemvendte kampsoldater. En roman gør mere indtryk og kan bevæge mere dybtgående end en fagbog.



Udover at bruge krigsskadede veteraner i terrorhistorier er den danske krigsdeltagelse med sine konsekvenser gennem de sidste fem-seks år lige så stille listet ind som moment i den moderne roman i titler som Kristian Ditlev Jensen: »Opstigende skorpion« (2010), Torben S. L. Svendsen: »Besøgelsestid« (2012) og Peter W. Bredahl: »Soldaten og Jenny« (2013).



Mere afgørende og storsælgende er implementeringen i den moderne succeskrimi hos Jens Henrik Jensen, som når det store publikum. Ca. en tredjedel af al skønlitteratur på bogmarkedet er krimier. Således var Jens Henrik Jensens nye bog den mest sælgende skønlitterære udgivelse den første uge. Kollegaen Jussi Adler Olsen solgte ca. 250.000 eksemplarer af sin sidste krimi om Afdeling Q. Hvor stor Jens Henrik Jensens omsætning er, vides ikke.



I Jens Henrik Jensen trilogi møder vi som nævnt den højt dekorerede tidligere elitesoldat Niels Oxen med en fortid i såvel Kosovo som Irak og Afghanistan-indsatsen. Han har de traditionelle traumer med en regulær PTSD-diagnose og falleret privatliv i bagagen. Efter et liv i københavnske baggårde med mad fra affaldscontainere retirerer han i første bind med sin soul mate, sin hund, til Rold Skov i Jylland og i andet bind til egnen omkring Brande.



I den forbindelse får politi og efterretningsfolk øje på ham, og pludselig hives han ganske utroværdigt ud af primitiviteten, er på månedsløn og går i gang med opklaringen af en nærværende sag.



I det foreløbigt afsluttende tredje bind møder vi Oxen på en ø i den svenske skærgård, hvor han restituerer sig efter et attentatforsøg mod ham.



Fjenden i de tre bøger er en middelalderagtig velhaverloge ved navn Danehof, som via et vidtforgrenet netværk sidder på den reelle magt i Danmark. Det Danehof, som troede ham endelig udryddet i bind to, får nu igen sin sag for, for nu skal der hævnes.



Hen ad vejen får man en forståelse for betydningen af Oxens natlige mareridt og flashbacks fra krigens gru, hans vedvarende vagtsomhed overfor fremmede lyde, hukommelsesproblemer og den manglende empati for andre mennesker.



Derimod fejler krigsfærdighederne fra hans »værktøjskasse« ikke noget, så dermed når han til bunds i sagerne.



Jens Henrik Jensen har som flere af tidens succesforfattere en baggrund som journalist. Han har en umådelig skrivetæft og er meget bevidst om genreforventninger og skriveteknik, så han kan engagere og motivere læserne, som kun få evner. Det kan kun være til fremme for forståelsen af problemet med de PTSD-plagede veteraner i vort samfund, som slet ikke får den forståelse og respekt, de fortjener. De har trods alt kæmpet for danske værdier i det fjerne.



Havde Lars Kragh og de mange andre ligesindede fået hjælp i tide, kunne det meget vel være, at man havde undgået de frygtelige drab tilbage i juli i Midtjylland. Ifølge dagspressen havde moderen til Lars Kragh flere gange henvendt sig forgæves til såvel Forsvarsministeriet som dronning Margrethe om hjælp, men ikke fået noget ud af det.



Når Danmark nu engang har været aktivt med i krigene, er det en oplagt mulighed at implementere krigstraumerne og deres bærere på en kvalitativt tilfredsstillende måde, samtidig med at skabe ny udvikling i krimigenren. Begge dele evner Jens Henrik Jensen fuldt ud.



Vi må håbe, at der er flere end den udmærkede Jens Henrik Jensen, der vil dyrke dette vittige område i fiktionen. Det er der, publikum er, så det er et godt sted at sætte ind.

