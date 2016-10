Flere flyafgange mellem Karup og København

Det skriver Karup Lufthavn i en pressemeddelelse.



- Vi indsætter flere afgange på alle hverdage og ekstra afgange om søndagen. Det betyder, at rejsende med DAT fra uge 44 får en ekstra eftermiddagsafgang fra København til Karup. Og at der bliver indsat en sen ekstra aftenafgang fra Karup til København. I weekenden bliver der også indsat en ekstra rotation om søndagen, hvor DAT flyver fra Karup kl. 17.00 og igen fra København kl. 18.30, oplyser Jesper Rungholm, direktør i DAT.



Det er især afgangene om eftermiddagen fra København, der har været udsolgte. Konsekvensen har været, at nogle ikke kunne komme retur til Midtjylland om eftermiddagen på hverdagene.



- En del af afgangene om søndagen har også været fuldt booket. Derfor er det glædeligt, at DAT har så kort reaktionstid, så vi kan øge antallet af afgange allerede nu, siger lufthavnsdirektør i Karup Lufthavn, Frans-Bjørn Thygesen.



Det var ellers ventet af både lufthavn og flyselskab, at åbningen af den nye motorvejsforbindelse ved Silkeborg, i en periode ville nedbringe den flotte vækst, ruten mellem Midtjylland og København har oplevet det seneste års tid.



- Vi har ingen undersøgelser, der peger på en direkte forklaring på væksten i flyrejsende, men mange af dem, som skal til og fra København, oplever sikkert at den nye motorvejsstrækning ikke løser de store trafikale udfordringer, der findes på andre motorvejsstrækninger. Flytransporten er stadig den hurtigste og nemmeste rejseform, lyder det fra Frans Bjørn-Thygesen.



Lufthavnen har sammen med DAT sat et mål om at fordoble passagertallet på flyruten mellem Midtjylland og København i 2018 sammenlignet med antallet i 2014. Det skal lykkes gennem en række tiltag, eksempelvis at give Karup Lufthavn et nyt navn. Og allerede nu er passagertallet vokset så meget, at flere afgange er fuldt booket. Det har fået DAT til at øge antallet af afgange og mængden af flysæder med hele 15 % sammenlignet med det nuværende ruteprogram.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her