Der bliver formentlig et godt aftræk på stjerneskud, pariserbøf og sildemadder, når 35-årige Jonas Kristensen torsdag middag for første gang åbner dørene til Roslev Kro.



Han overtog forpagtningen 1. oktober, efter at han i fem år har drevet Fur Strandhotel. Den kokkeuddannede kroforpagter, der selv bor på kroen sammen med sin kæreste, glæder sig til at åbne dørene, men der er ikke nogen tvivl om, at Roslev-boerne også har glædet sig til igen at se lys i vinduerne i krostuen.



Kroen har nemlig stået tom i tre år, siden Charlotte og Michael Olesen lukkede og slukkede i sommeren 2013, og det har været et stærkt ønske i byen, at der igen kom gang i byens 27 år gamle kro, der ligger centralt placeret i byen.



Jonas Kristensen, der blev udlært på Restaurant Barbaras i Skive i 2008, bebuder, at han vil lave klassisk kromad med et moderne tvist.



- Men en sovs skal hænge ved kartoflerne, ellers er det en sauce, beroliger han de kommende gæster.



De seneste hold forpagtere har ikke ligefrem lagt hele deres karriere på kroen, men Jonas Kristensen er overbevist om, at han bliver en stabil kromand, der kan trække folk til kroen.



- Kroens beliggenhed er klart en fordel. Man kan jo se både Skive og Nykøbing som sit opland her, og jeg har allerede en bookning fra Skive, så de er spændte derinde, siger Jonas Kristensen.



På Fur Strandhotel var han afhængig af turisterne og kunne med faciliteterne på hotellet til gengæld ikke have store fester på stedet. Det bliver anderledes i Roslev, og derfor tror han på succesen.



- Jeg kommer til at køre a la carte, men det er ikke det, jeg satser på. Det bliver mere de store fester, siger Jonas Kristensen og kigger sig omkring i et af de store lokaler på kroen, som egner sig godt til en god fest.



Han har en vifte af ideer til, hvordan hans måde at drive kroen på skal give succes, så han med tiden kan overbevise folk på egnen om, at han er kommet for at blive, så kunderne tør at binde an med at booke kroen til en sølvbryllupsfest eller en konfirmation længere ude i fremtiden.



- Folk tænker, hvor lang tid er jeg her nu. Det skal simpelthen bankes ind i den fælles underbevidsthed, at Roslev Kro er kommet for at blive. Det ville være synd, hvis sådan en bygning her ikke blev brugt, siger han.



I disse dage er der rigtig meget gang i den på kroen, for sammen med en stribe hjælpere er Jonas Kristensen ved at gøre kroen klar til rykind torsdag middag. Allerede søndag lukker han kroen igen, men kun for at invitere hele Roslev og omegn til reception, så de fremtidige kunder kan få lidt godt til ganen og se, om Jonas Kristensen er kommet godt på plads.