Cyklist på sygehus efter trafik­uheld

En 20-årig mand fra Skive blev tirsdag morgen kørt til observation på Viborg Sygehus efter et trafikuheld i krydset mellem Ahornvænget og Dalgas Alle i Skive.



Den 20-årige cyklede ved ottetiden på cykelstien, da han blev påkørt af en bil, der kom fra Ahornvænget og kørte frem mod Dalgas Alle for ubetinget vigepligt.



Bilen blev ført af en 69-årig kvinde fra Skive, oplyser politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Cyklisten klagede efterfølgende over smerter i skulderen og hovedet, mens bilisten tilsyneladende ikke kom fysisk til skade, oplyser politikommissæren.

