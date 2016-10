Mandag skete alle forældre og pædagogers værste mareridt i Balling.



En treårig dreng forsvandt fra Tumlegården på Rolighedsvej.



Han cyklede hjem til sin mor på Mejsevej, hvilket betyder, at han har skullet krydse den stærkt trafikerede Nørregade.



- Liam havde set sin cykel på den anden side af børnehavens hegn. Så var han klatret over hegnet og var cyklet hjem, fortæller Liams mor, 27-årige Camilla Knudsen.



Heldigvis endte det hele godt, og Camilla Knudsen kunne ringe til Tumlegården og fortælle, at Liam var kommet hjem til hende.



Men det er chokerende at tænke på, at det er sket.



- Jeg blev da skræmt. Det er frygteligt at tænke på, at min treårige søn har taget sin cykel uden støttehjul og er kørt hjem uden cykelhjelm, siger Camilla Knudsen.



Til gengæld er hun lige nu lykkelig for, at hun ikke har bil.



Liam er derfor vant til at cykle med sin mor til og fra børnehave og har på den måde tidligt lært at gebærde sig i trafikken.



Og han har sagt til sin mor, at han var stået af og havde trukket sin cykel over Nørregade.



Liam var ikke ked af det, da han klatrede over hegnet, men var tilsyneladende grebet af en pludselig indskydelse, som treårige drenge kan få.



Han klatrede over hegnet i et kort, ubemærket øjeblik.



Camilla bebrejder derfor ikke pædagogerne hændelsen.



- Hegnet er i en blind vinkel for pædagogerne, siger hun.



Til gengæld opfordrer hun personale og kommunalt tilsyn til at tage situationen alvorligt og få strammet op, så det ikke sker igen.



For det er ikke første gang, at børn er smuttet uden for Tumlegårdens hegn i et ubemærket øjeblik.



- Jeg har hørt at det er sket tre gange før, siger Camilla Knudsen, der har indberettet hændelsen til Skive Kommune.



Hun foreslår blandt andet, at man får nogle mindre masker i hegnet, så børn ikke kan stikke fødderne ind i netmaskerne og klatre op af hegnet.