Landmanden Claus har fået en kæreste efter tv-optagelser

Landmand Claus Paakjær fra Vinde, der søgte kærligheden i tv-programmet Landmand søger Kærlighed, måtte i sidste ende sande, at det ikke var i forbindelse med programmerne, at han fandt kærligheden.



- Det har jeg det okay med. Jeg har haft en kanon oplevelse, og det var først helt til sidst, jeg fandt ud af, at kærligheden ikke var der, siger Claus Paakjær.



I det sidste program skulle han vælge en af to kvinder at tage med på en romantisk weekend på Rømø.



Valget faldt på Marianne, men ret hurtigt udtrykte de begge to, at der kun var venskabelige følelser mellem dem.



- Jeg ser dig som en supersød fyr, og jeg nyder at være sammen med dig. Og derfor ser jeg dig også som en rigtig god ven, sagde Marianne til Claus, der kunne ånde lettet op.



- Jeg havde det godt med, at vi begge havde det på samme måde, det gjorde det hele lidt nemmere, siger den 44-årige landmand.



Men selv om kærligheden ikke viste sig at ramme landmanden for rullende kameraer, så afslører Claus Paakjær, at han ikke er helt alene på gården i Vinde.



For han fik en del nye henvendelser, som programmerne blev vist, og en enkelt kvinde tog sig sammen til at tage fysisk kontakt til Claus Paakjær på gården.



- Hun kom hen en aften og præsenterede sig selv, så ja, lige nu ser jeg en, siger Claus Paakjær.



Claus Paakjær har været single i tre år, efter han kom ud af et ægteskab, og han synes, det er rigtig dejligt igen at have fået en kæreste.



Og den store interesse omkring ham nyder han stadig - også selv om han nu er optaget.



- Det er noget nyt for mig at få henvendelser på den her måde, men så længe det er positivt, så er det da rart, siger Claus Paakjær.



- Jeg er glad for det forhold, jeg er i, så henvendelserne er ikke noget, jeg gør noget ved. Jeg skriver bare tilbage, at jeg ser en, og så er den ikke længere, tilføjer landmanden.



Claus Paakjær har i tv-programmerne aldrig lagt skjul på, at han føler sig yngre end 44, og han fortæller da også, at hans nye kæreste er yngre end ham.

