Fire sigtet: Kokain, hash og våben fundet hos konstabelelever

Fire konstabelelever fra Skive Kaserne er blevet sigtet, efter Forsvarets Auditørkorps og Militærpolitiet mandag ransagede flere belægningsstuer på kasernen.



Det var et internt tip fra Skive Kaserne, der fik Auditørkorpset og Militærpolitiet til at foretage en ransagning, og på stuerne blev der fundet hash og noget hvidt pulver, som der menes at være kokain.



- Det er flere stuer, der er fundet narkotika på, og det hører til sjældenhederne, at vi får sådan et tip, og at vi så også finder det, vi er blevet tippet om, siger auditør Claus Risbjerg.



Claus Risbjerg fortæller, at narkohunde fandt frem til 10-15 gram hash samt små mængder hård narkotika.



Derudover blev der også fundet våben og ammunition, som ikke må være på konstabelelevernes stuer.



- Sagernes indhold bliver nu sendt videre til Forsvarets Personelstyrelse. Auditørkorpset er en uafhængig anklagemyndighed, så det er op til Personelstyrelsen at tage stilling til, hvad det skal have af konsekvenser for de fire konstabelelever, siger Claus Risbjerg.



De fire sigtede går alle på Hærens Basisuddannelse.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: