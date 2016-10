Legeværk at tage anden Stoholm-sejr

Stoholm IF har fået en drømmestart på årets turnering i håndboldens 2. division.



Onsdag aften kom den anden ud af to mulige sejre - modstanderne var ligareserverne fra Skjern, og Stoholms sejr var det rene legeværk - efter en suveræn 1. halvleg, der blev vundet med 14-6 - mens 2. halvleg blev knap så koncentreret.



Som i det første møde mod Nøvling,så var Nicolai Mortensen i målet en mur, og navnlig Stoholms fløje, Kris Johansen og Dennis Haahr, boltrede sig som ål i mudder.



De to scorede tilsammen 13 gange og sejren blev i sidste ende på komfortable 26-17



Fuld reportage i bladet

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: