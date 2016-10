Ude i seks uger: Christoffer Østergaard har revet ledbånd over

Det kunne være gået bedre, men også langt værre for Skive IK’s Christoffer Østergaard, da Vendsyssels Thomas Dalgaard søndag landede ovenpå hans ben efter en duel i 1. divisionskampen.



Tirsdag morgen blev Østergaards knæ scannet, og her viste det sig, at et af ledbåndene er revet over. Det betyder, han undgår en operation, men at han ikke må træne de næste seks uger, hvor han skal have benet i en skinne.



- Man kan jo roligt sige, at Christoffer Østergaard har været en profil for os, så det er noget hø, siger sportschef og assistenttræner Jesper Larsen.



SIK står over for en hård uge - søndag er der hjemmekamp mod Fredericia, onsdag ny hjemmekamp i pokalturneringen mod Superligaklubben Silkeborg, og så skal holdet næste søndag til Sjælland for at møde HB Køge.



- Timingen er ikke god, for vi har jo ikke verdens bredeste trup. Men vi har gode folk på spring, siger Larsen.



Umiddelbart kunne det ligne, at Rasmus Lauritsen går ind og erstatter Christoffer Østergaard. Men også Rasmus Larsen og Magnus Jensen kan dække pladsen ved siden af Mads Eriksen.



SIK må i de kommende uger også undvære anfører John Dyring, som udgik med en lille fibersprængning i Vendsyssel.

