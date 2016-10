Grotesk flagstrid i Folketinget

Der er mange måder at øge politikerleden på, og Enhedslistens folketingsmedlem Christian Juhl - såkaldt 3. næstformand i Folketinget som medlem af ledelsen i præsidiet - har i denne uge givet et grotesk bidrag.



Bag Folketingets talerstol hænger normalt et større kunstværk, men det var sendt til forskønnelse, og hvad skulle der så placeres i stedet på Folketingets åbningsdag i tirsdags? Forslaget fra Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), var et Dannebrog - og det fik opbakning i Folketingets ledelse - præsidiet. Men altså ikke fra Enhedslis­tens præsidiemedlem Christian Juhl.



Folketingsmedlem Christian Juhl fra Enhedslisten må jo leve i en forskruet, besynderlig verden, når han mener, at et Dannebrog i folketingssalen ville være »et indlæg i den politiske debat om, hvem der er mest nationale«. Og endnu værre blev det, da han over for DR tilføjede: »Det er tæt på magtmisbrug af formanden at hænge et værdibaseret flag lige ovenover, hvor hun skal sidde«. Det er altså langt ude, når det skal gøres til et problem, at det danske flag er synligt i det danske Folketing!



Og det er langt ude, at en gammel kommunist som Chris­tian Juhl, der tidligere har hyldet det kommunistiske Sovjets flag med hammer og sejl, nu skal til at kalde det smukke danske flag for et værdiladet problem ...



Hvilket flag bruger mon Christian Juhl selv og Enhedslisten, når der er fest? De har jo åbenbart problemer med at leve med, at Dannebrog er hele Danmark og alle danskeres flag!



Pia Kjærsgaard må jo more sig op og ned af alle trapper på Christiansborg over, at venstrefløjen med Christian Juhl i spidsen springer op og begynder at jamre over, at nationens flag skulle være synligt i folketingssalen.



Men forløbet viser jo meget godt, hvor langt ude dele af venstrefløjen er kommet, hvis det i Danmark skal være et problem at vise Dannebrog! Det danske flag er alle danskeres flag. Og det er et skønt og smukt flag. Tænk lige på synet af Dannebrog med blå himmel - eller Dannebrog til sportskampe. Det er vores flag. Det er alle danskeres flag.



Men Christian Juhl fra Enhedslisten må åbenbart mene, at Dannebrog mest er Dansk Folkepartis flag. Det er naturligvis noget fortænkt vrøvl. Det er udtryk for et selvhad, der må bekymre med tanke på, at Enhedslisten jo er en del af dansk parlamentarisme.



Det er i øvrigt ikke opsigtsvækkende, at man i et lands parlament kan se landets flag. Sådan er det flere steder, og det burde det internationalt interesserede folketingsmedlem fra Enhedslisten da være klar over.



Forhåbentlig vil nogle klogere partifæller da fortælle ham, at man altså helt grundlæggende bør være glad, når man ser det danske flag. Det er alle danskeres flotte flag!



O.D.

