Et Danmark der ikke knækker over

Radikale Venstre er et uddannelsesparti, og derfor prioriterer vi også at investere i uddannelse. Det er glædeligt, at Skive Handelsskole får flere uddannelsesretninger, selvom de stod til at miste uddannelser. Det betyder, at regeringen har lyttet til den kritik, som jeg og Skive Kommune har fremsat.



Men det er stadig problematisk, når regeringen stadig vil spare over 39 mio. kr. i kommunen. Det svarer til, at vores børn og unge i Skive skal klare sig med 80 færre lærere fordelt på flere uddannelser.



Det er ikke holdbart, og derfor synes jeg også, at det er afgørende, at vi dropper besparelserne og i stedet fokuserer på at klæde vores børn og unge ordentligt på med en god uddannelse.



Uddannelse er vejen til vækst, og derfor er det også et kæmpe problem, når 80 % af studiepladserne i Danmark centraliseres i fem byer, for så sker der også kun udvikling de fem steder.



Vi er et skridt i den rigtige retning om at få en mere lige fordeling af uddannelsesmuligheder til de unge. Men hvis Danmark skal hænge sammen, skal vi omprioritere, så vi får en mere jævn fordeling af både uddannelsesmuligheder og de ressourcer, der bærer dem.



Regeringen er ikke blind for udfordringerne i landdistrikterne, og derfor har de udflyttet 3900 statslige arbejdspladser, men det løser det ikke problemet med en ujævn fordeling af uddannelsestilbud i landet, når man samtidig udsætter ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser for besparelser for mere end 5 mia. kr. i perioden 2016-2020 uden for hovedstadsområdet. Det svarer til, at man samlet fjerner 10.000 arbejdspladser uden for København.



Fra Radikale Venstres side vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at vi ikke sparer på vores uddannelsesinstitutioner. Derfor synes vi naturligvis heller ikke, at Skive Gymnasium og HF, Skive Tekniske Skole og Skive Handelsskole skal spare mere end hhv. 13, 16 og 8 mio. kr. frem til 2020.



Vores forslag er at forpligtige uddannelsesinstitutionerne gennem udviklingskontrakterne til at fastholde udbud i hele Danmark, fordi vi skal ikke gå på kompromis med vores uddannelsessystem. Vi skal vi investere massivt i både uddannelse og vores næste generation, så de også får muligheden for at udfolde deres fulde potentiale til glæde for både dem selv - og alle os andre. På den måde bliver vi som samfund meget bedre rustet til at få fremtiden i møde, uanset om man bor i større eller mindre byer i Danmark.



Med vores 2025-plan, Vores Børn - Vores ansvar, viser vi, hvordan man kan erstatte det seneste års massive besparelser på uddannelse med en generationsgave med reelle milliardinvesteringer i vores børn, så vi kan beholde lærerne på ungdomsuddannelserne i Skive.



Andreas Steenberg, MF,



Radikale Venstre,



Christiansborg,



1240 København K

