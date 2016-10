Grænsekontrol

Ledende politifolk har de seneste dage udtalt, at man på grund af grænsekontrollen er nødsaget til at skære ned på almindelige politiopgaver, idet der simpelthen mangler mandskab. Jeg har endda hørt det argument, at fordi der i disse uger kommer færre asylansøgere til Danmark, kan vi neddrosle grænsekontrollen markant. Den tankegang virker altså ulogisk for mig. Kunne det mon tænkes, at det lave asyltal blandt andet skyldes netop grænsekontrollen? Det rygtes altså hurtigt, at Danmark har kontrol ved grænsen, og det er garanteret medvirkende til, at færre asylansøgere, migranter – som jo altså ikke nødvendigvis er berettigede til asyl – og illegale personer søger mod Danmark.



Jeg anerkender fuldt ud, at når man lægger beslag på mange politifolk ved grænsen, så medfører det selvfølgelig udfordringer i forhold til løsning af andre politiopgaver. Men for mig skal det ikke være enten eller. Det skal være både og. Vi skal ikke slække på grænsekontrollen – som jo netop bidrager til at holde en del af kriminaliteten væk fra Danmark - og vi skal selvfølgelig sørge for, at borgere i hele landet får hjælp og føler tryghed. Derfor kan det kun gå for langsomt med en ny og ekstra politiskole, så vi hurtigst muligt kan få uddannet flere politifolk til gavn for hele landets tryghed og sikkerhed.



