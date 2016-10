En tryg opvækst

De fleste sultende mennesker bor i udviklingslandene, men Danmark er ved at komme godt efter det. For den igangværende gennemhulning af det offentlige sikkerhedsnet, vil ramme børnefamilier hårdest. Der er godt nok langt til, at danske børn får trommemave, men sult handler også om fejlernæring og manglende omsorg.



KristenDemokraterne vil satse alt på at få folk i arbejde så de kan tage ansvar for egen tilværelse. Men vi kan ikke tro på regeringens og støttepartiernes evangelium om, at den lamme går, den døve hører og de psykisk syge bliver helbredt, bare man sænker ydelserne nok. Og det er useriøst at forvente, at ufaglært arbejde og skånejobs popper op af jorden, hvis vi giver mere til de der har og tager det lidt den fattige havde.



KD har som midterparti traditionelt tilhørt den blå blok. Men vi opfatter borgerlighed som at man betaler enhver sit, gør sin pligt og rækker hånden ud til medmennesket i nød. Og børn er aldrig skyld i deres økonomiske situation, hvorfor de har krav på særlig opmærksomhed i lovgivningen.



Kontanthjælpsloftet alene sender et tocifret antal tusinde børn ud i usikkerhed og økonomisk smalhals. Ikke få af dem kommer til at opleve at blive sat ud af deres lejlighed med mor og far. Det traume det er at opleve sine forældre som magtesløse sætter sig langt ind i voksenlivet. Den sociale udstødelse der følger med fattigdom og manglende samvær med andre, bliver påviseligt taget med ind i voksenlivet. Sundhedstilstanden forværres og uddannelsen bliver ringere. Afmægtige forældre, der ikke har råd til de mest enkle fornødenheder til deres børn, vil forventeligt få antallet af omsorgssvigtede børn til at stige.



At reformerne tilmed rammer mennesker med anden etnisk baggrund hårdest, betyder kun, at disse grupper isoleres endnu mere fra samfundslivet, med dertil hørende risiko for ekstremisme og kriminalitet. For føler man sig sat af i kapløbet om arbejde, job og bolig er det nærliggende at styrke sin identitet blandt ligesindede i den lokale bande.



Enhver udnyttelse af det sociale system er uacceptabel og skal stoppes, for at pengene kan komme de værdigt trængende til gavn. Men udgangspunktet for lovgivningen skal være at hjælpe borgerne på fode, så de kan tage ansvar for eget liv. Det der er fokus for dagens politik fra blå blok til langt ind i den røde lejr er kortvarigt økonomisk vinding for sine egne vælgere. At regningen vil returnere som en boomerang med dobbelt styrke, ses der bort fra. En valgperiode er som bekendt kun på fire år. Men skaderne af den førte politik vil vi få at føle de næste 100.



Stig Grenov,



Kristendemokraternes



Landsformand,



Erantisvej 2,



2970 Hørsholm

