Folk rejser sig gerne fra sofaen foran fjernsynet for at få liveoplevelsen af de mennesker, de kommer til at kende - fra fjernsynet.



Skive Theaters forpagter, Knud Bjerre, Skive, indrømmer gerne:



- Den havde jeg ikke set komme. 330 gæster grinede lige så meget, som jeg forventer, at gæsterne gør ved Mick Øgendahls show i morgen aften, fastslår Knud Bjerre.



Når han ikke havde forudset onsdag aftens succes i teatersalen, skyldes det, at hvor der er udsolgt og venteliste til stand-up-showet fredag aften, er Lindy Aldahl udelukkende kendt fra DR’s seersucces »Rigtige mænd«.



Her blev Lindy Aldahl kendt for sit gode humør og evnen til at fyre de gode vittigheder af - og det blev også det, gæsterne i Skive Theater oplevede.



Lindy Aldahl, der er murermester i Himmerland, blev kendt som den festlige, men konkurrencemindede af fem håndværkere i tv-programmet, der hurtigt blev en stor succes. Under kyndig kost- og træningsvejledning gik mændene i gang med en omfattende livsstilsændring.



Og det var med et gevaldigt stænk humor som den allermest nærende ingrediens, Lindy Aldahl fortalte om sin forandring fra et liv med tobak og et minimum af motion til en hverdag med sundere kost, mere motion, og hvor smøgerne og den fede sovs er lagt på hylden.



Flere af aftenens gæster fortæller, at Lindy Aldahl med det samme »fangede« publikum, og fortalte i næsten to timer - kun afbrudt af en pause på 20 minutter - om tv-optagelser, sund kost og fik latteren til at rulle med alle de farverige anekdoter, som flimmeren ikke fik med.



Lindy Aldahl betegnes af flere af aftenens gæster som »en uovertruffen fortæller, der aldrig slap grebet om humoren og dermed ikke om publikum«.