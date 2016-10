Chauffør kørte over for rødt: Bil torpederet af turistbus

En 66-årig mand fra Møldrup, som kørte over for rødt lys i en turistbus, var onsdag aften årsag til et færdselsuheld i krydset mellem Nørre Boulevard, Havnevej og Ågade i Skive, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Uheldet skete klokken 19.13, da den 66-årige efter kørsel ad Nørre Boulevard mod syd, kørte over for rødt lys i krydset, hvor han stødte sammen med en personbil, der kørte ad Havnevej mod øst med en 57-årig mand fra Hem bag rattet.



Der skete større materiel skade men ingen personskade, oplyser politikommissær Lars Mikkelsen.



Buschaufføren er blevet sigtet for at køre over for rødt lys og står dermed formentlig til en bøde.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her