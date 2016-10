Kvæstet højslevbo havde narko og totenschläger i bilen

To yngre mænd blev onsdag eftermiddag indlagt på Viborg Sygehus med kvæstelser efter en dramatisk trafikulykke på Vejlevej syd for Viborg.



Ulykken skete kort før klokken 13, da en 30-årig mand fra Højslev-området kom kørende i sin personbil ad Vejlevej mod nord. Ud for rastepladsen ved Herningvej fik han af ukendte årsager højre hjulpar ud i rabatten, og da han forsøgte at styre kontra, mistede han herredømmet over bilen, der snurrede rundt om sig selv og stødte sammen med en anden personbil, der kørte mod syd. Denne bil blev ført af en 28-årig mand fra Aalborg, oplyser politikommissær Henrik Hansen fra lokalpolitiet i Viborg.



Begge mænd blev efterfølgende kørt i ambulance til sygehuset i Viborg. Værst medtaget var den 28-årige, som politiet ikke kunne afhøre onsdag. Ingen af parterne blev dog ifølge politiet anset for at være i livsfare.



For den 30-årige bliver helbredet ikke den eneste spekulation fremover, idet han er blevet præsenteret for en lang række sigtelser. Falck-folkene fandt nogle små poser med hvidt pulver, som viste sig at være amfetamin, i hans bil, der ligeledes indeholdt en totenschläger og en hobbykniv. Desuden var hans bil ikke indregistreret, ligesom den var forsynet med stjålne nummerplader, fortæller Henrik Hansen.



En af sigtelserne mod den 30-årige handler om kørsel med euforiserende stoffer i blodet, da politiet formoder, at han var påvirket under kørslen. Af samme grund har man sikret sig en blodprøve af ham for at skaffe den fornødne dokumentation for sigtelsen. I den kommende tid vil politiet desuden interessere sig for, hvor han havde den fundne amfetamin fra.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: