Ved 11-tiden onsdag formiddag lå Jørgen Hedegaard fredeligt og roligt på sofaen i sin stue og havde ingen planer om at skulle have gæster. Men det fik han.



- Jeg hørte en mand, der råbte, og lige da jeg rejste mig fra sofaen, så jeg bilen komme drønende ned mod os, fortæller Jørgen Hedegaard, der bor for foden af Kirkebakken i Sevel sammen med Mai-britt Hedegaard.



Oppe på toppen af bakken havde en af naboerne på vejen øjensynligt ikke trukket håndbremsen i sin bil, da han skulle ind for at hente noget i sit hus, og da han kom ud fra huset, kunne han bare se sin bil trille ned ad bakken. Ifølge Jørgen Hedegaard var der tale om en elektronisk håndbremse - altså en knapbetjent bremse - som enten ikke er blevet trukket eller har svigtet. Bilen strøg lige forbi en postbil, der netop havde lagt til ved fortovskanten og videre gennem Jørgen Hedegaards bøgehæk og ind i hans udestue, som hænger sammen med resten af huset i murværket.



- Ja, jeg nåede altså ikke at lave Gevalia-kaffen, fortæller Jørgen Hedegaard med et smil.



Selvom det var en træls oplevelse, tager han det med godt humør, for ingen kom til skade, og formentlig bliver bøgehækken også til hæk igen med lidt hjælp. Bilen, der kom på besøg, nappede på sin vej også lidt havemøbler og en parasol, og så ødelagde den murværk og vinduer i udestuen. Endnu er det ikke gjort op, hvad skaderne løber op i.



- Men når det nu skulle være, var det sådan set et udmærket tidspunkt på dagen. Naboen er dagplejer, og tidligere på dagen kommer de og afleverer børn, og holder lige ved det sving, vi bor i, fortæller han.



Det er til gengæld ikke første gang ægteparret får uventet besøg. For seks-syv år siden strøg en bil ind til dem på den anden side af huset ud mod Søgårdvej.



- Det var en ung pige, der kom kørende, og der var glat føre. Hun endte nede i vores trampolin, som er gravet ned, og der kunne hun ikke komme videre fra. Men havde det ikke været for trampolinen, var hun også endt i vores hus, siger Jørgen Hedegaard.