Ditlev bliver prof-bokser

BK Limfjords stjerneskud, 21-årige Ditlev Rossing, smider undertrøjen og bliver professionel bokser.



Det kom frem torsdag over middag, og hans kommende arbejdsgivere er genopstandne Mogens Palle og Brian Nielsen, der blandt andet arrangerer Danish Fight Night på tv.



Her vil Rossing, der er dansk sværvægtsmester, få sin debut med bar overkrop ved et stævne i København 29. oktober.



- Med fire år til OL og de udtagelseskrav, der er, så er det et velvalgt tidspunkt at tage springet, siger Chris Christensen, som gennem flere år har været Rossings mentor og »stedfar«.



