Det var en festdag for det danske folkestyre, da vi i tirsdag markerede åbningen af et nyt folketingsår. Folketingssalen var særligt udsmykket i dagens anledning med et stort Dannebrogsflag bag formandsstolen - det bedst tænkelige symbol på vores folkestyre og dejlige land. Statsministeren holdt en fantastisk visionær og veloplagt åbningstale, hvor han også viste stor menneskelighed ved at tage afsæt i hans egen familiehistorie flere gange i talen. Bedre liv for de kommende generationer, større håb og opfyldte drømme skal danne overordnet ramme for de kommende forhandlinger.



Som regeringsbærende parti har Venstre et ansvar for at sikre Danmarks fremtid bedst muligt. Vi skal sikre vækst, og skabe flere arbejdspladser i fremtiden. Så vi har penge til fremtidens kernevelfærd. Og vi skal passe på Danmark og sikre øget tryghed i en tid med trusler omkring os. Dette kommer vi til med regeringens 2025-helhedsplan. Vi har fremlagt en ambitiøs plan, hvor vi finansierer vores visioner og mål – og gør Danmark 65 mia. kr. rigere. Og vi afsætter hele 27 mia. kr. til bedre infrastruktur frem mod 2025. Og der ikke blot tale om ufinansierede luftkasteller á la Togfondens timemodel. Nu gælder det konstruktive forhandlinger med andre partier i de kommende uger. Venstre stikker ikke hovedet i busken. Vi ser frem til næste generation – ikke kun til næste valg.



Kristian Pihl Lorentzen,



MF, Transportordfører for Venstre,



Medlem af Folketingets Præsidium,



Hermelinvej 4, 8643 Ans

