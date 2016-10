Svar til to

Jeg er sikker på, at der er mange der er godt trætte af det skriveri i denne avis vedr. Leo B. Rasmussen og hans brug af den kommunale arbejdsmail. Men, så længe at disciplene omkring Leo B. Rasmussen gang på gang kommer med usandheder, vil jeg være nødsaget til at korrigerer disse udtalelser.



Finn Riisgaard til dig kan jeg sige, det kan godt være, at du drømmer dig til et fjernt land uden retssystem, men du er altså i Danmark år 2016. Citat fra dit læserbrev med overskriften »Så fat det dog«: »Jeg (Finn Riisgaard) mener, at alle uanset politisk observans, skal kunne sige deres mening uden at risikere sagsanlæg«.



Så godt spiller klaveret heldigvis ikke her i Danmark. Her er der indtil videre lov og ret. Her findes injurielove mm. , men det kender du åbenbart ikke noget til. Når en person som Johan Nielsen gang på gang insinuerede, at Viceborgmester Preben Andersen havde »taget af kassen«, kan Johan Nielsen risikere, at få et sagsanlæg. Det fik han heldigvis. Han er nu dømt for æreskrænkende udtalelser, Basta.



Til dig Malgorzata T. Rasmussen har jeg ikke noget at sige. Dit og Leos privatliv ønsker jeg ikke at kommentere. Basta.



Blot vil jeg lige pointere - som du skrev - er du nu blevet din mands sekretær. En sekretær skriver, hvad der bliver dikteret.



De bedste hilsner



Erik Mortensen,



byrådsmedlem,



Skive Kommune (DF),



Kybehuse 153, Vile



7870 Roslev

