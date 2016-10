De tre første dage er de værste

Kom så venner, nu er vi der næsten. Onsdag og Torsdag har vi klaret os uden….



Bare én dag mere så er det værste ovre.



Tænk sig hvis vi alle kunne vende tilbage til en hverdag, der ikke skal fyldes med had og fornedrelse frem og tilbage.



Der er både gjort, sagt & skrevet nok. Kan vi alle finde vejen dertil hvor vi samlet bruger kræfterne på at udvikle vores kommune.



Vi har stort set alt hvad man kan ønske sig i vores kommune. Vi skal sammen sørge for , at alle er lige stolte af at høre til netop her.



