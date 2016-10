Øgendahl fylder salen to gange

Det hører til sjældenhederne, at Skive Theater bliver fyldt to gange på samme aften, men fredag aften skete det.



Mick Øgendahl eller »Mickerdrengen«, som der står på siden af tourbilen, solgte knap 800 billetter i Skive i denne ombæring, og der er allerede sikret en halv fyldt sal til samme show i marts, oplyser en meget tilfreds teaterbestyrer Knud Bjerre. - Det vil ikke undre mig, hvis han også optræder to gange i marts, tilføjer han.



Showet, Mick Øgendahls Fest, er også værd at gå efter. Det er spækket med rappe replikker på højt niveau, og så er det bare sjovt fra første til sidste fløjt. Mick Øgendahl kom for at lave en fest, og en bedre vært er svært at forestille sig.



JAN LA COUR



jlc@skivefolkeblad.dk





