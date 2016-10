I juni 2015 blev Peter Kragh Lauritsen, Kim Søgaard Nielsen og Tim Knorborg Jensen studenter fra Handelsgymnasiet Skive.



I dag, bare 16 måneder senere, driver de ved siden af deres universitetsstudium i dels jura, dels erhvervsøkonomi og jura, en blomstrende iværksættervirksomhed i Aarhus med 12 deltidsansatte og forventninger til en omsætning på mellem halvanden og to millioner kroner allerede i 2017.



Kunderne er store som mindre virksomheder både herhjemme og i lande som Tyskland, England, og Norge, og der er aftaler på vej om at udvide til det sydlige Europa også.



Og hvordan gør man så det?



Torsdag eftermiddag var de tilbage på handelsgymnasiet for at komme med en stribe gode råd til en fyldt sal med 160 handelsskole- og folkeskoleelever baseret på deres egne erfaringer med iværksættervirksomheden Texta, som de etablerede i september 2015.



I firmaet sælger de tekster til virksomheder med behov for større synlighed på internettet og de sociale medier.



Og de tre 21-årige unge iværksættere lagde ikke skjul på, at det kræver dedikation og engagement at nå så langt på så kort tid.



Og timer. Masser af timer. Hver uge. Som her sidste weekend, hvor to af dem sad på kontoret fra ni til ni - både lørdag og søndag.



En af dem har også haft kæresten til at sidde på kontoret og spille playstation i meget lang tid. Og de er stadig sammen i dag.



- Men man skal huske, at der også er nogle derhjemme - venner og familie - som man skal holde ved lige, for ellers forsvinder det lynhurtigt, lød et af de mange gode råd til andre unge med iværksætterdrømme i maven.



- Vi ligger på mellem 70 og 80 timer hver uge på studiet og virksomheden. Det hænger sammen, men vi må acceptere, at vi ikke får læst alle sider. Man skal heller ikke lade sig afskrække af en videregående uddannelse, men vi bruger nok fire timer om dagen på studiet, og det ér lidt, fortalte Kim.