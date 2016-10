20 Arne Jacobsen-stole stjålet fra virksomhed

20 Arne Jacobsen-stole, model 7’eren, som alle var betrukket med koboltblå stof, blev natten til fredag stjålet fra en virksomhed i Søndergade i Stoholm, oplyser lokalpolitiet i Viborg.



En tyverialarm blev aktiveret klokken 1.11 i forbindelse med, at gerningsmændene knuste ruden i kantinedøren med et brønddæksel, de havde fundet på stedet. Politiet sendte hurtigt flere patruljer til adressen, men da var det allerede lykkedes indbrudstyvene at fordufte, fortæller politikommissær Henrik Thomassen.



Politiet havde fredag formiddag ingen præcis opgørelse over stolenes værdi, men der er tale om stole i den dyrere ende.

