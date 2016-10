Minibus raseret af brand

En minibus, der fredag formiddag brød i brand, mens den holdt parkeret i græsrabatten på Jægervej i Skive, blev formentlig totalskadet.



Bussen benyttes af en lokal kvinde, som kører med skolebørn om morgenen. Fredag havde hun, som hun også tidligere har gjort, parkeret minibussen på Jægervej, mens hun ordnede nogle private ærinder. Mens hun var i gang med dem, blev hun ringet op af en person, som fortalte hende, at bussen brændte, fortæller indsatsleder Jan Christensen fra Skive Kommunes beredskab.



Brandfolkene blev alarmeret klokken 8.43, og de fik forholdsvis hurtigt branden slukket. Minibussen fik dog betydelige skader i både motorrummet og kabinen, og Jan Christensen vurderer, at den næppe kommer ud at køre igen.



- Vi ved ikke, hvad årsagen til branden var. Den opstod i motorrummet, men om det skyldes en defekt ved elektronikken, en varm turbo eller noget tredje, er ikke til at sige. Men der er ikke noget, der tyder på noget kriminelt, fastslår Jan Christensen.



