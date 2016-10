Nyt solcenter og massageklinik i midtbyen

Renoveringen er stadig i gang i lokalerne i Torvegade i Skive, hvor genbrugsbutikken Blå Kors indtil for et års tid siden havde adresse.



En opdeling af lokalet er i gang, og i løbet af nogle uger vil der være massageklinik i den ene afdeling, og senere vil et nyt solcenter indtage de resterende kvadratmeter.



Bag solcentret står Flemming Neesgaard fra Karolinegade, der efter en årrække i Grønland er vendt tilbage til Skive.



Bag massageklinikken står massør Vagn Sørensen, der har brug for mere plads.



Solcentret bliver en del af den landsdækkende kæde Club Tan. Massageklinikken bliver en udvidelse af Bare Bedre Massage, som Vagn Sørensen i dag driver fra lokaler hos Akupunkturhuset i Brogårdsgade, Skive. Her har Vagn Sørensen tidligere fået mere plads, men nu er der atter behov for en udvidelse:



- I øjeblikket er vi i en rivende udvikling, og jeg har brug for mere plads til massage og laserbehandling. Jeg startede Bare Bedre Massage i små lokaler i 2013. Efter et stykke tid fik jeg brug for mere plads, og jeg fik større lokaler hos Akupunkturhuset. Grundet den rivende udvikling har jeg nu brug for mere plads, end Akupunkturhuset kan tilbyde. I den forbindelse har jeg fundet nye lokaler, som vi er ved at renovere og gøre klar til åbning og flytning, oplyser Vagn Sørensen.



Arbejdet med at gøre lokalet klar til indflytning er omfattende, så endnu er der ikke sat nogen fast åbningsdato på. Men Vagn Sørensen håber, at det vil kunne ske i løbet af den næste måneds tid.



Hos Flemming Neesgaard vil der gå endnu et stykke tid, før Club Tan bliver en del af bylivet i Skive.



- Jeg åbner ikke foreløbig. Jeg er ved at renovere og forventer, at det vil tage endnu fire til seks uger. I første omgang satser jeg på, at der skal være fem kabiner, men måske vil der blive plads til seks kabiner, siger Flemming Neesgaard.

