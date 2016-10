For tidligt at snakke om ren duel

Som de eneste to hold i håndboldens 1. division, da har Nordsjælland Håndbold og Skive fH maksimum-point efter hhv. fire og tre spillerunder.



NH’erne hentede midt på ugen en 6-målssejr over Ringsted og har »vænnet sig til« at vinde sine kampe i snit med små 10 mål.



Skive fH har vundet sine hidtidige sejre med et snit på 7 mål - så det peger på et snert kapløb mellem de to førende hold i forhold til den enlige plads, der giver adgang til ligaen, hvor begge klubber før har været.



Skive-træner Ole Bitsch mener dog, det er alt for tidligt, at reducere spændingen til blot at omfatte to hold.



- Det tror jeg ikke på. Der er så mange gode hold i 1. division, at både Nordsjælland og os vil få pointtab i andre kampe, end når vi mødes indbyrdes, så nej - sådan tror jeg ikke, at turneringen udvikler sig, siger Bitsch.



Han tager i aften sit hold med på udebane på Fn, hvor Otterup HK tager imod, og fynboerne begyndte med et uafgjort resultat ude mod HIK, slog dernæst Ringsted med 10 mål, men tabte så i seneste runde ude mod Team Sydhavsøerne med otte mål.



Det er en særdeles respektabelt hold, og hvis vi ikke har en ide med hver aktion, så kan vi - som mod alle andre - risikere at tabe.



- Vi skal ikke forfalde til »hovsa og tilfældigheder«, men gå super-koncentreret til opgaven, så er det klart, at vi også har en god mulighed for at komme derfra med en sejr, siger Ole Bitsch.



Han vælger i en trup, hvor han i princippet har frit valg på alle 18 pladser - men kun 16 kan komme i aktion i Otterup.



- En, der næppe kommer i spil, er Jacob Weinreich, der skal stille i gang efter overstået skade, og det gør vi nok bedst ved at give ham tid på andetholdet. Desuden skal vi også have Michael Pedersen i omdrejninger, men på en kontrolleret måde, så vi ikke laver skade på skulderen. Der skal doseringen rammes, siger Bitsch, der som en af Otterups kompetencer ser et meget offensivt og hårdt-arbejdende 4-2 forsvar.



- Den skal man være opmærksom på - eller løber man ind i problemer, slutter han.

