7.853 dage.



Så mange dage havde Bertel Haarder (V) i torsdags været minister, og det er rekord siden systemskiftet i 1901. I forhold til ministerier har han været lidt af en vandrepokal med vidt forskellige titler og ansvarsområder - og nu er han så havnet som kultur- og kirkeminister.



Lad os starte med en god beretning fra det virkelige liv - en beretning om Bertel Haarder, som Berlingske genopfriskede forleden:



Det var den 2. februar 2010, og Danmark var ramt af vildt vintervejr. Danmarks Meteorologiske Institut frarådede danskerne at gå ud. Med mindre det var strengt nødvendigt.



Snestormen og frosten stoppede ikke Bertel Haarder. Han var på det tidspunkt undervisningsminister, og han havde sagt ja til at deltage i en festmiddag for den tyske forfatter Hans Magnus Enzensberger på Statens Museum for Kunst. Hvad gjorde Bertel Haarder så?



Han iførte sig smoking-festtøjet og trak så en skidragt udenpå, hvorefter han tog turen fra hjemmet på Østerbro til museet på langrendsski. Den tyske forfatter var målløs og konstaterede, at der var forskel på tysk og dansk kultur: En tysk minister ville aldrig nogensinde komme til gallafest på ski!



Beretningen fra det virkelige liv bekræfter indtrykket af en usædvanlig minister.



Helt på tværs af partier og blokke, står der masser af respekt omkring Bertel Haarder. Der er noget Mr. Folkestyre over den mand. Han blev undervisningsminister - første gang - allerede i Schlüter-regeringen i 1982, så fornemmelsen af, at Haarder altid har været centralt placeret, er ganske rigtig. Derfor er han nu også løbet med minister-rekorden, og han er bestemt ikke det ringeste kort i V-regeringen.



På medieområdet har han som kulturminister f.eks. klogt udfordret de statslige mediers dominans. Bertel Haarder har øje for, at DR og TV2-regionalstationerne som statsmedier ikke må tage brødet ud af munden på de selvstændige, private medier. Bertel Haarder er også en politiker, der ikke lader spindoktorer sætte dagsordenen. Han vil selv noget med det politiske virke, og med stort engagement forfølger han sine mål - og uanset om politikere er enige med ham eller ej, står der respekt om manden.



Øgenavnet »Bertel Bims«, som man også kan høre Venstre-folk bruge, er kærligt ment - og henviser vel mest til, at det undertiden går meget stærkt i tanke og handling for Haarder. Og så er der også et vist temperament. Det hus­kes stadig og kan ses på Youtube på nettet, hvordan han tændte helt af over for en tv-journalist, til hvem Haarder blandt andet sagde: »Du behandler mig som lort! Dumme svin«.



Han undskyldte senere over for journalisten og forklarede, at den »stressede adfærd« var begrundet med afbrudt rissengrød-spisning hjemme, en ventende kone som han skulle i teatret med, to brudte aftaler og en begyndende migræne.



Bertel Haarder siger selv som minister-rekordholder, at den store forskel fra 1982 til nu er, at Finansministeriet nu blander sig meget mere i, hvad der sker i de enkelte ministerier, og det ser han ikke som noget plus. Tværtimod.



På plussiden for Bertel Haarder hører så afgjort også, at han var initiativtager til Folkemødet på Bornholm, som har udviklet sig til at blive et stadig større tilløbsstykke - og heldigvis også med andre deltagere end politikere, mediefolk, organisationsfolk og spindoktorer.



Liv i folkestyret er stadig vigtigt for Bertel Haarder.



