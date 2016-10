Radikale bør stå frit uden blok-binding

Politik handler om indflydelse, og de enkelte partier har til opgave at få påvirket udviklingen i samfundet mest muligt. Det afgørende bør aldrig være, hvem man samarbejder med - men hvad man samarbejder om.



Set i det lys bliver det stadig mere uforståeligt, at Radikale Venstre med partileder Morten Østergaard i spidsen bliver ved med at fastslå, at de radikale efter et valg vil pege på S-formand Mette Frederiksen som statsminister. For hvad er situationen lige nu?



Morten Østergaard siger selv, at den socialdemokratiske 2025-plan er »uegnet til at lede Danmark efter«. Derimod er der masser af ros fra de radikale til V-regeringens 2025-plan, herunder forslagene om lavere skat på arbejde og et halvt års senere folkepensionsalder fra 2025 - og senest har de radikale uddelt flere roser til regeringen end til S om de to parters boligbeskatningsudspil.



Helt overordnet tegner der sig et billede, hvor de radikale er mere enig med Venstre end med Socialdemokraterne om reformer og økonomisk politik, og når det gælder udlændingepolitikken, er Socialdemokraterne reelt enige med den linje, som Venstre og DF har lagt. Set i det lys er det ikke politisk genialt, at de radikale på forhånd lover støtte til at bringe Mette Frederiksen i Statsministeriet efter næste valg. Det ville politisk være langt klogere, hvis de radikale står frit i en valgkamp med et budskab om, at man vil støtte den regering, der giver partiet størst indflydelse. Og så må det vise sig, om det blive en S-ledet eller V-ledet regering.



Hvis de radikale mandater efter et folketingsvalg bliver afgørende for regeringsdannelsen - og sådan vil det let kunne blive - vil indflydelsen til partiet i givet fald blive stor. Men kun hvis man ikke på forhånd har valgt side om, hvem der bør danne regering. Det er tydeligt, at Socialdemokratiet i øjeblikket tager de radikales støtte for givet, og S styrer målrettet efter en ren S-regering, der ikke skal give indrømmelser til de radikale.



Det har senest fået Morten Østergaard (R) til at true med, at hvis ikke der kommer radikal indflydelse - f.eks. på udlændingepolitikken under en S-ledet regering - så kan det ende med, at de radikale vil stoppe med at være en del af en sådan S-regerings parlamentariske grundlag. Men det nytter jo ikke meget, når toget er kørt, og regeringen er dannet. Hvis de radikale vil have klar indflydelse, er det ved at stå frit i valgkampen og lade de politiske forhandlinger efter valget afgøre, hvordan man bedst kan påvirke den politiske udvikling.



I en sådan situation kan man sagtens forestille sig, at de radikale vil kunne få indrømmelser om øget satsning på uddannelse og miljø som støtte til en V-ledet regering, der så også sikrer reformer, lavere skat på arbejde og vækst. Eller det kunne ende med, at de radikale - som betaling for støtte til en S-ledet regering - fik opbakning til bare et halvt års senere pensionering fra 2025 som finansiering af bedre uddannelse og lavere skat på arbejde. Det skal huskes, at Socialdemokratiet er gået med til, at folkepensionsalderen fra 2025 skal være 67 år og fra 2030 stige til 68 år. Så det virker useriøst at tordne mod 67,5 år fra 2025.



Et midterparti skal aldrig tages for givet af hverken den ene eller anden side. De radikale bør bidrage til blok-nedbrydningen: Stå frit og gå efter indflydelsen.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her