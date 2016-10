Kroen i Roslev

Det er ganske udmærket at give journalistisk dækning i Skive Folkeblad 5. oktober til den nye ejer af Roslev Kro. Held og lykke til ham med krodriften - det lyder rigtig godt.



Men er det virkelig nødvendigt at præsentere de tidligere ejere med navn - der efterlader dem som mærkat for en lidt trist historie, der sluttede i 2013?



De har jo hverken snydt, bedraget eller forulempet nogen. De har blot været så uheldige, at deres krodrift ikke kunne løbe rundt.



Et er, at vi i Skive Kommune har et par DF-politikere, der siger de forfærdeligste ting om almindelige vælgere og borgere. Ja, vi er borgere i en kommune, plaget af hadske politikerangreb. Et ondskabens cirkus - for nu at formulere det på deres egen, nedrige facon.



Den slags kan vi roligt overlade til de to lokale DF-politikere, ingen nævnt, ingen glemt.



Men vil Skive Folkeblad virkelig være bekendt at bruge en journalistik, der næsten lever op til de to DF’ere?







Grethe Breum,



Hesthave,



Åbakken 4,



7860 Spøttrup

