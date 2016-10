Kæmp for de danske værdier

Mange, især mange politikere, taler om at vi skal kæmpe for de danske værdier.



Det lyder umiddelbart fornuftig, men jeg bliver sommetider lidt forvirret, for jeg har ikke helt forstået, hvad det er vi skal kæmpe for. Og når jeg spørger de ivrigste forkæmpere, står det stadig lidt uklart for mig.



Demokrati? Det er vel egentlig en græsk opfindelse.



Den personlige frihed er vel især en fransk og amerikansk opfindelse.



Ligestillingen mellem kønnene er vel ikke specielt dansk, men hylles i en hel del af den vestlige verden.



Så jeg har virkelig spekuleret på hvilke idealer, der bliver tænkt på. Hvad er det, vi i Danmark har, der er ekstraordinært værdifuldt, værdier som omverdenen må beundre os for? Hvad er det jeg gerne vil at omverdenen skal forbinde mig med, når jeg rejser ud i den store verden.



For mig er de danske værdier:



at vi kendes som det land der går forrest når mennesker i stor nød behøver hjælp



at vi kendes som det land, som er åben over for andre kulturer og som ser værdien af mennesker med andre livsanskuelser.



at vi ikke udtaler os generelt om andre kulturer, men altid udviser stor respekt for andre, der har andre opfattelser end os selv, uden at give køb på vores egne.



at alle skal behandles ens, og at vi ikke laver særlove, der især rammer enkelte samfundsgrupper.



at vi møder og omgås andre mennesker med en humanistisk tilgang, en måde vi også selv forlanger at blive mødt på.



at vi mener, at de store problemer, som vi har fælles med mange andre lande bedst løses i samarbejde med dem, og ikke kæmper indbyrdes om at skubbe problemerne over på naboerne.



Det må vel det, vi tænker på, når vi taler om danske værdier. Sådan husker og ønsker jeg dem.



Jeg har lidt svært ved at finde værdierne i disse tider, hvor vi laver smykkelov, hvor vi skal gøre det så ubehageligt og modbydeligt for andre mennesker som muligt, så vi kan skræmme dem væk fra vores dør. Når man hører Martin Hendriksen fra DF udtaler sig om, at vi skal gøre som Australien og indføre grusomme lejre til skræk og advarsel. Når man hører at danske politikere minsandten stemmer for, at vi ikke kan tage imod 500 FN kvoteflygtninger. Så kan jeg forstå, at der ikke findes danske værdier mere. At godt nok har vi værdier i Danmark, men at det er de ungarske værdier der spreder sig som en pest til Danmark. Værdier der blev vældig populære i 30érne i vores naboskab.



Nationalismen har altid haft en tendens til at havne i grusomheder. Vi er måske på vej igen. Bare dog vi var blevet klogere.



Venlig hilsen



Kurt Thinggaard,



Fmd. for



De Radikale Thy Mors,



Sommervej 2,



7900 Nykøbing

