Lyserød lørdag: Kræftbehandling i verdensklasse - også for kvinder

Med lyserøde farver markerer vi dagen og minder hinanden om, at kampen mod kræft ikke er vundet. I Danmark er vi nået langt på kræftområdet, men der er stadig meget at gøre. Kvinder i vores nordiske nabolande overlever oftere brystkræft end danske kvinder. Det skal vi gøre bedre.



Med den nye kræftplan IV, »Patienternes kræftplan«, har Venstre en ambition om at sikre danskerne kræftbehandling i verdensklasse. Ofte hører vi kræftpatienter fortælle om forløb, hvor de ikke føler sig set. Det skaber utryghed at opleve at ”fare vild” i sit eget behandlingsforløb. Derfor foreslår vi patientansvarlige læger, der bl.a. sigter mod, at når f.eks. en kvinde får brystkræft, så er der én læge, som følger kvinden gennem forløbet, lytter til hendes behandlingsønsker og sikrer, at hun bliver inddraget og deltager aktivt i beslutninger om egen behandling og efterbehandling. Patienten er ekspert på sin egen sygdom og hvordan den opleves - lægen er ekspert på behandlingsmuligheder, det må vi ikke glemme.



Vi må heller ikke glemme, at en af forudsætningerne for at vi kan behandle tidligt og sikre bedre overlevelsesrater, bl.a. er, at kvinder deltager i de screeningsprogrammer, som sundhedsvæsenet tilbyder. Venstre vil udvide målgruppen for screening til kvinder født før 1948 og samtidig tage initiativer, som øger oplysningsniveauet om screeningsprogrammerne.



I min omgangskreds er der, desværre, flere kvinder som er eller har været ramt at brystkræft. Det har været en hård tid for dem. Når jeg markerer dagen i dag, er det både for de kvinder jeg kender og dem som i fremtiden vil have brug for støtte.



Jeg håber, også du vil bakke op om Lyserød Lørdag, så vi sammen kan komme kræften til livs.



MF Jane Heitmann (V),



Sundheds-



og Ældreordfører,



Christiansborg,



1242 København K

