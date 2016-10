Auktion støtter kræftforskning

Det er køligt i en sådan grad, at de fleste af os møder op i tøj, som, vi indtil for en uge siden havde glemt, befandt sig i skabet.



Det kølige vejr kan være en væsentlig årsag til, at der er plads til flere borgere, da der i forbindelse med på Rådhustorvet i Skive er auktion til gavn for Kræftens Bekæmpelses årligt tilbagevendende Støt Brysterne-kampagne.



Men der bliver solgt. Der bliver budt og købt. Et par sorte, stramtsiddende bukser for ben at gå på. En rygsæk med en drikkedunk vandrer videre til en ny ejer. Et kamera i lyserødt ligner en gave til en pige, som elsker alt i pink. Men hun ved det ikke endnu, for det er ikke hende selv, der dukker op for at byde, da der er auktion over et stort antal gaver, som lige så mange af byens og egnens forretningsdrivende har sponsoret.



- Det går jo til et godt formål, smiler en ung kvinde.



Efter at have sikret sig et gavekort i anden runde ved dagens auktion, er hun glad. Hun smiler, da hun skridter over torvet til veninden, der venter på den anden side.



Et gavekort til en af byens butikker med søde sager bliver hurtigt afsat. Men det kniber med at få en af dagens største katalognumre afsat. Et par briller og en synsprøve.



- Vi begynder ved 2000. Hvem har et bud på 2000 kroner? lokker auktionarius fra sin plads ved mikrofonen på scenen.



Ingen byder.



- Vi må have et bud? Hvem byder 2000 kroner for et par briller og en synsprøve? lokker auktionarius videre.



Tavshed.



Hvisken.



- 1900, siger en kvinde.



Auktionarius når hverken at sige første, anden eller tredje, før kvinden står ved scenen og er klar til at tage imod gavekortet. Hun skal først lige over til pengeautomaten på den anden side af Adelgade.



- Så mange penge havde jeg ikke regnet med skulle bruge. Men jeg kan godt trænge til et par nye briller. De her er blevet umoderne. Og så har jeg selv haft brystkræft, så jeg vil meget gerne støtte, fortæller Connie Skovsgaard, da vi efter dagens høje bud taler med hende.

