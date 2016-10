Fantastiske frimærker

Det var deres lærer, Bent Pedersen, som på Højslev Skole gav dem inspirationen.



En dag mødte han op med en noget alternativ form for undervisning. Alle elever fik en frimærkesamling, og så var de i gang.



Også Sebastian Kjær og Daniel Jeppesen. Faktisk i så høj grad, at det at tage rundt til arrangementer og udstille deres samlinger er ved at blive en helt almindelig del af deres fritid.



Sådan er det også på biblioteket, Østergade i Skive. Og inden for det første kvarter er de første interesserede mødt op for at se nærmere på, hvad de to drenge fra 5. klasse på Højslev Skole bruger en stor del fritiden på.



Sebastian Kjær er mest begejstret for de frimærker, der i samlingen viser dyr, der lever på den afrikanske savanne. En billedserie på tre af tilsyneladende samme elefant, men fra tre forskellige vinkler, er favoritten hos den 11-årige dreng fra Lundø.



Klassekammerat og ven Daniel Jeppesen fortæller interesseret om de af hans frimærker, der nærmest er 3D-agtige:



- Jeg kan godt lide, at der ligesom er en god dybde i tegningen. Det, synes jeg, er fantastisk, siger Daniel Jeppesen.



En ting er at beundrede billeder og teknik. Noget helt andet er den historie, der ligger bag:



- Jeg kan godt lide, at frimærker også fortæller om historien, om krige og sådan noget, siger Daniel Jeppesen fra Højslev Kirkeby.

