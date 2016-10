Skive støtter brysterne med stor auktion på Rådhustorvet

Idag, lørdag, står Skive sammen om at støtte brystkræftsagen og samle penge ind til Kræftens Bekæmpelses forskning på området.



Det sker med en stor auktion på Rådhustorvet



- Et halvt hundrede butikker, pengeinstitutter, virksomheder og foreninger har doneret gaver og gavekort til den auktion, vi holder på Rådhustorvet klokken 12. Den samlede værdi er på cirka 50.000 kroner, fortæller vovholder på indsamlingen, Else Arent, fra Nørregades Varehus & Femilet Inshop.

