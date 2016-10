SF vil have opgør med DF’s debatform

Dansk Folkeparti-medlemmer af Skive Byråd er gået langt over stregen, når det gælder deres måde at ytre sig.



Det mener SF-medlem af Skive Byråd Anders Bøge. Han har derfor bedt Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) om offentligt at tage afstand fra DF-medlemmers måde at opføre sig som medlemmer af Skive Byråd.



Anders Bøge henviser blandt andet til, at borgmesteren, Skive Kommunes ledelse i øvrigt, andre embedsmænd, byrådet ud over DF’s medlemmer og ikke mindst Leo B. Rasmussen, leder af Resen Daycare, bliver »hængt ud« i Skive Folkeblad i læserbreve og artikler af DF-medlemmerne af Skive Byråd, Erik Mortensen og Preben Andersen, hvis de ikke støtter Dansk Folkepartis syn på Leo B. Rasmussens brug af sin arbejdsmail til et privat ærinde, som DF oplever som propaganda.



- Dansk Folkeparti bruger en masse negativ energi på at svine folk til. Når konen til en medarbejder hos Skive Kommune, som Dansk Folkeparti i læserbreve og artikler har været på nakken af længe, bliver nødt til at skrive et læserbrev for at bede dem stoppe, er grænsen for længst overskredet, siger Anders Bøge.



Han mener, borgmester Peder Christian Kirkegaard klart skal tage afstand fra Erik Mortensens og Preben Andersens jagt på Leo B. Rasmussen og deres offentlige nedgørelse af Skive Kommunes ledelse, embedsmænd og kolleger i byrådet.



- Jeg forstår ikke, at borgmesteren ikke stopper det. Jeg savner, at Skive Byråd samlet siger fra over for Dansk Folkepartis metoder. Borgmesteren er den rette til at meddele offentligheden, at byrådet ikke støtter Dansk Folkepartis metoder, mener Anders Bøge.



Også de politiske ordførere fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre synes, at Dansk Folkeparti er gået for vidt.



Det får nu borgmester Peder Christian Kirkegaard til at sige fra overfor fremfærden fra byrådsmedlemmerne fra Dansk Folkeparti.



- Jeg tager afstand fra de måde, man mundtligt og skriftligt har ytret sig om en af Skive Kommunes medarbejdere, siger Peder Christian Kirkegaard.



