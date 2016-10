Rent trafik-kaos ved skole hver dag

Det er et sandt trafikkaos, der udspiller sig hver morgen og eftermiddag, når skolelever skal afleveres og hentes ved Stoholm Skole.



Det mener mange i Stoholm - heriblandt Leif Jensen, der oplever, at de små veje omkring skolen nærmest er umulige at bruge i de tidsrum, hvor eleverne skal til og fra skolen.



- Det er det samme billede hver eneste dag. Der holder biler parkeret hele vejen op ad Skolegade, men også på andre sideveje til skolen, og dem, der bor på gaderne, skal i god tid køre deres bil ud på vejen, hvis de skal nogle steder, siger Leif Jensen.



Fredag i sidste uge var situationen omkring skolen lige så kaotisk, som den plejer at være.



Leif Jensen tog et billede og lagde det op på Facebook-siden for Stoholm Borgerforening.



Billedet med den tilhørende kommentar om, at der nok var nogle, der skulle investere i en cykel til børnene, har fået mange kommentarer med på vejen.



Langt de fleste kommentarer giver udtryk for glæde over, at der igen bliver rejst en debat om trafikforholdene omkring Stoholm Skole.



I skolebestyrelsen har medlemmerne tidligere drøftet, hvordan folk opfører sig i trafikken, men det har endnu ikke været drøftet, om der kan gøres noget ved de mange biler, der holder uhensigtsmæssige steder.



- Vi kan godt se, at der er mange biler hver morgen og eftermiddag, men vi har ikke fået nogle konkrete henvendelser fra forældre eller borgere, der har klaget over det. Men vi må erkende, at det ikke er en god situation, og jeg vil gerne tage emnet med til næste skolebestyrelsesmøde, siger formanden for skolebestyrelsen på Stoholm Skole, Mette Thybo Jensen.



Forslaget om at flytte skolen op til hallen har været på tegnebrættet i Stoholm et stykke tid, og ifølge Stoholm Borgerforening arbejdes der stadig på den løsning.



I hvert fald håber Leif Jensen, at der snart sker et eller andet. Han mener, at interessen for hans Facebook-opslag beviser, at der er mange, der ønsker andre forhold.



- Var der ingen, der havde reageret, så var det nok bare mig, der var en gammel, sur mand, men antallet af reaktioner og deres indhold taler jo deres tydelige sprog. Der skal ske noget, siger Leif Jensen.

