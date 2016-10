Rykind hos den nye krofatter i Roslev

Fadøllene skummede i glassene, orkesteret spillede festlig og glad musik, og der var både pølser, oste og kager på bordet, da den nye krofatter på Roslev Kro, Jonas Kristensen, søndag eftermiddag holdt reception, så byen kunne hilse på ham.



- Velkommen i byen.



- Tillykke, tillykke.



- Det er fantastisk, at vi igen har fået en kro i byen.



Sådan lød mange af hilsnerne til Jonas Kristensen, da han tog imod gæsterne.



Flere af gæsterne fortalte bagefter, at »Vi kender jo hans gode mad fra Fur« med henvisning til, at den kokkeuddannede forpagter forinden igennem fem år har drevet Fur Strand Hotel.



- Vi er flyttet ind på kroen, så vi har skiftet fjordudsigten ud med parkeringspladsen, lød det med et bredt smil fra krofatter i en kort pause, før gæsterne begyndte at komme.



For Jonas Kristensen satser på slet ikke at have tid til at kigge ud på parkeringspladsen.



- Jeg forventer 200 gæster i dag. En masse glade mennesker. Jeg er glad - og jeg er træt - men mest glad. Vi åbnede i torsdags, og der har været et par og tyve stykker inde hver aften, og vores takeaway har også gået godt, siger Jonas Kristensen.



Hanne Skibsted

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: